Reportagem revela como Deltan Dallagnol enriqueceu com a Lava Jato e se acostumou até a viajar só de jatinho

247 - Uma recente reportagem da Revista Piauí, publicada nesta sexta-feira (1), expõe detalhes controversos sobre a conduta do ex-procurador e deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) durante sua atuação na Operação Lava Jato. Intitulada "O Messiânico", a matéria revela uma série de práticas questionáveis envolvendo Dallagnol, que se apresentava como um paladino da moralidade e combate à corrupção.

De acordo com a investigação da revista, Deltan Dallagnol lucrou consideravelmente com palestras, tornando-se uma figura conhecida por suas apresentações remuneradas. Além disso, ele teria adquirido o hábito de viajar exclusivamente de jatinho, demonstrando um padrão de vida condizente com uma elite financeira.

Entre os episódios expostos na reportagem, destaca-se o caso em que Dallagnol solicitou favores a delegados da Polícia Federal para agilizar a obtenção de um passaporte para sua filha, contornando as regras comuns. Esse incidente, revelado a partir de mensagens interceptadas, levanta questionamentos sobre possíveis abusos de poder por parte do ex-procurador.

Além disso, a investigação revela que Dallagnol estaria envolvido em transações imobiliárias de compra e revenda de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, levantando suspeitas sobre suas atividades financeiras.

A matéria da Revista Piauí, baseada em mensagens obtidas pela Operação Spoofing, lança luz sobre a conduta de Deltan Dallagnol e levanta questionamentos sobre sua integridade e ética durante sua atuação na Lava Jato. O ex-procurador, por sua vez, respondeu às acusações negando qualquer irregularidade e argumentando que suas ações estavam dentro dos limites legais.

