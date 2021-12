Responsabilidade pela agressão aos jornalistas é toda do presidente, diz João Cezar de Castro Rocha

O circuito de violência mimética (René Girard) em miniatura: no alto do carro, bolsonaro ataca verbalmente os jornalistas. Um segurança ameaça agredir fisicamente e xinga os jornalistas. No chão, um senhor ataca fisicamente a repórter. A RESPONSABILIDADE É TODA DO PRESIDENTE. https://t.co/yaMcE8NDSq