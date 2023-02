Rodrigo Bocardi fica enfurecido com notícia e tem reação ao vivo

Apoie o 247

247 - O jornalista Rodrigo Bocardi, que retornou aos estúdios do Bom Dia São Paulo, após quase duas semanas sendo apresentado por Sabina Simonato, ficou enfurecido com o que viu na Globo, nesta segunda-feira (27).

O âncora se mostrou indignado ao ter que noticiar sobre um caso de homicídio.

“Pedido de prisão, no caso temporária, para um homem investigado por atear fogo e ter matado o marido de uma funcionária dele, em Mauá, na grande São Paulo”, começou Rodrigo Bocardi.

Em seguida, citou o nome da vítima e do assassino, mostrando, por câmeras do local, o exato momento em que o bandido se aproxima com um produto inflável, e sem hesitar, ateou fogo no marido de sua funcionária.

“Fabrício Alves de Araújo morreu depois de ser atacado por Celso Edgar da Silva, na última sexta-feira. Uma câmera registrou, quando a vítima deixava a esposa no trabalho, e Celso se aproximou com um produto inflamável em um copo e jogou contra Fabrício”, disse revoltado.

Por fim, entregou o motivo de Celso ter cometido esse crime, e ficou enfurecido ao ver as imagens do rapaz desesperado, dentro do carro, enquanto seu corpo estava pegando fogo.

“A prefeitura de Mauá informou que Fabrício e a esposa discutiram na sexta-feira com Celso, após questionarem um desconto de R$120 no pagamento. Ele está foragido… É inacreditável… O ser humano se superando a cada dia“, encerrou Rodrigo Bocardi de acordo com reportagem da TV O Foco.

