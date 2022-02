Sérgio Camargo apanha nas redes após culpar congolês Moïse pela própria morte: 'se as instituições funcionassem, estaria preso'

Apoie o 247

ICL

247 - Internautas foram ao Twitter, nesta sexta-feira (11), repudiar a declaração do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que resolveu culpar o congolês Moïse Kabagambe pelo próprio assassinato, após o africano cobrar seu salário no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro.

"Se instituições funcionassem, estaria preso", disse um perfil no Twitter.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que o presidente da Fundação Palmares "precisa ser demitido imediatamente!".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) afirmou que a declaração de Camargo "não pode ficar impune!".

Confira as reações:

Já foi provado que o VAGABUNDO da Fundação Palmares comete assédio moral e uma série de outros crimes desde que assumiu o cargo, agora ele passa de todos os limites e ataca uma pessoa cuja morte causou comoção nacional.



Se instituições funcionassem, estaria PRESO! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 11, 2022

Vagabundo é quem assume uma pasta com intuito de desmoraliza-la! Vagabundo é quem usa dinheiro público pra ficar disparando atrocidade! Vagabundo é você, Sergio Camargo! Precisa ser demitido imediatamente! O dinheiro público não pode patrocinar violência e discurso de ódio! https://t.co/hVjt4LyCwx — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) February 11, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que horror! Sérgio Camargo afirmou em suas redes q a morte do congolês Moise não tem relação c/ racismo e foi consequência de seu “modo indigno de vida”, chamando-o de "vagabundo". Estou estarrecida. Isso não pode ficar impune!https://t.co/7o9dyPUQIR — Alice Portugal (@Alice_Portugal) February 11, 2022

Vagabundo é você, Sérgio. https://t.co/UMEwiwnXjH CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 11, 2022

É inacreditável que o Presidente da Fundação Palmares se refira a um imigrante morto barbaramente como "vagabundo". Esse senhor é uma vergonha para o Brasil. pic.twitter.com/m18ORFIgvl — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) February 11, 2022

ABSURDO! Sérgio Camargo teve coragem de chamar Moise, o congolês assassinado na última semana no Rio de Janeiro, de "vagabundo". Até onde chega a desumanidade e o mau-caratismo do bolsonarismo? — Alexandre Padilha (@padilhando) February 11, 2022

Todo dia faço um balanço sobre os avanços do fascismo. Hoje Moro disse que o Kim cometeu apenas uma "gafe verbal" e repetiu o gesto nazista do Adilles. Mas o presidente da Fundação Palmares, Sergio Camargo, se superou: culpou Moïse pela própria morte e o chamou de vagabundo. — Chico Pinto I Pai do João (@ChicoPinto16) February 11, 2022

Sérgio Camargo é uma figura nefasta, q chafurda na lama ao atentar contra a memória dos mortos, q não podem se defender de suas leviandades. Causam repugnância sua perversidade e sua tentativa persistente de ganhar visibilidade a reboque do que há de pior! https://t.co/GMSMCdwRbR — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) February 12, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: