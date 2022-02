Assassinato brutal de jovem congolês gera revolta e comoção: “Justiça por Moise”

Apoie o 247

247 - O assassinato do jovem congolês Moise Mugenyi Kabagambe, 24, espancando até a morte por cerca de 15 minutos em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na segunda-feira (24), tem causado uma onda de revolta nas redes sociais.

O "motivo" do coverdade assassinato: Moise teria sido agredido após cobrar do o pagamento por duas diárias atrasadas.

Nascido no dia 4 de abril de 1997, na República Democrática do Congo, Moise Mugenyi Kabagambe, conhecido como Soldado, deixou sua terra natal em direção ao Brasil em 2011, fugindo, com a família, da guerra e da fome. Ele cresceu num lar repleto de amor, como conta a Comunidade de Congoleses do Rio de Janeiro num perfil do Facebook.

Moise é descrito como alguém que era "divertido e sempre solícito e prestativo com as pessoas".

Veja a repercussão nas redes:

Além da violência e da covardia, a falta de informação no caso do Moise é impressionante. Tudo choca nessa história, absolutamente tudo. — Augusto de Arruda Botelho (@augustodeAB) February 1, 2022

Imagina você trabalhar e quando ir cobrar o seu salário você ser espancado até a morte?



Foi isso que aconteceu com Moise Mugenyi Kabagambe, um jovem congolês.



Ele trabalhava no quiosque Tropicáliia, foi cobrar seu pagamento e foi espancado por 5 pessoas com pedaços de pau. — Tati Nefertari (@TatiNefertari) January 31, 2022

TRISTEZA!😔Famíliares e amigos do congolês Moïse Kabamgabe pedem justiça. O jovem foi amarrado e morto em um quiosque na Barra da Tijuca, após cobrar os salários atrasados. #sbtrio #sbt pic.twitter.com/EPt7IX2Bxv January 31, 2022

Atenção gente:



Luciano Martins de Souza é o nome do bandido assassino, dono do quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca. Luciano, junto com outros homens, amarrou e espancou até a morte o jovem migrante Moise Mugenyi.



Moise foi morto apenas por cobrar seu salário atrasado. — Lana 🏳️‍⚧️ LINDA & QUEBRADA (@lanadeholanda) January 31, 2022