Simaria se manifesta após ser duramente criticada por dar soco em Fabio Porchat

247 - Simaria se tornou um dos principais assuntos nas redes sociais por sua participação no "Que História É Essa, Porchat?". A cantora relatou um episódio de quando visitou um benzedeiro na Bahia, atendendo ao pedido da mãe, que acreditava que essa seria a solução para tratar um problema no estômago que a artista enfrentava. Foi durante a narração da história que Simaria pediu para que Fabio Porchat se levantasse para ela demonstrar como o benzedeiro havia feito e é quando ela dá um soco no estômago do apresentador.

De acordo com o portal Yahoo, a cantora disse que tudo não passou de uma brincadeira. A gente já tinha combinado. Ele amou essa história e falou: 'tem que ser essa história. Eu posso fazer o que ele fez comigo contigo?'. E ele disse: 'claro!'. Então eu fiz exatamente o que ele disse! Ele liberou, então eu disse: 'então, bora fazer porque eu sou verdadeira, eu sou intensa e fui contando somente a verdade do que aconteceu comigo!'. E ele disse: 'fica melhor se a gente fizer do jeito que aconteceu'. Eu falei: 'então, pronto! Eu vou usar você!'. E ele disse: 'tá tudo bem! [risos]'", disse à "Quem".

