Uma fala irretocável de Monark sobre a "crise" entre Brasil e Israel

Comunicador diz que a única nação que contestou a declaração do presidente Lula foi Israel, demonstrando que o isolamento não é do Brasil

Por Monark, em seu X – A única nação que reagiu negativamente à declaração de Lula foi Israel; o restante da comunidade internacional não manifestou repúdio. Gaza já é uma crise internacional, e Israel está perdendo a batalha pela opinião pública mundial.

A direita está ciente da forte influência do lobby israelense no Brasil e está tentando usar essa crise diplomática para enfraquecer o governo. Contudo, a posição do Brasil não nos enfraquece no cenário internacional; pelo contrário, assegura-nos um papel de destaque.

