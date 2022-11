Usuários do Twitter migram para o "Koo', novo rival da rede de Elon Musk

Apoie o 247

247 - Uma rede social de nome peculiar ganhou a atenção dos usuários do Twitter hoje (18), após as mudanças promovidas por Elon Musk no microblog do pássaro azul. Trata-se do aplicativo Koo, lançado em 2020 na Índia, mas que pode ser baixado globalmente. As informações são do portal TecMundo.

Após especulações sobre um possível fim do Twitter, comentado com memes até mesmo por Elon Musk, usuários começaram a buscar alternativas para um eventual fim da rede social. Enquanto o Mastodon ainda gera confusão com seus múltiplos servidores, o aplicativo indiano ganhou a atenção de muita gente com seu design simples e facilidade ao criar uma conta.

O nome inusitado também ajudou na criação de piadas sobre a rede social em ascensão, que alega ter 50 milhões de usuários. Entre os assuntos do momento no Twitter ao meio-dia de sexta, três dos 10 termos mais populares eram relacionados ao Koo.

