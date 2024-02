"Viva Lula", diz Reinaldo Azevedo, que explica os motivos de sua conversão política

Apoie o 247

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo, que, no passado, foi um dos mais ferrenhos antipetistas, publicou posts em suas redes sociais, explicando os motivos de sua conversão política. Segundo ele, "o Lula que está aí não é o de 2003, não é o de 2007", disse o jornalista. "É o da reconstrução do espaço democrático, numa aliança ampla (...) Apoio incondicionalmente a democracia. Enquanto Lula estiver nesse caminho, apesar de discordâncias, viva Lula!", disse ele. Leia a íntegra das postagens:

Todo mundo muda, e eu também. Mas esse não é e nunca foi o ponto principal.



Coloquem Bolsonaro ou a Lava Jato de um lado, e eu estarei do outro.



“E se for um polígono”? Avalio caso a caso.



Quem ainda não entendeu isso não entendeu nada.

Simples assim.



February 11, 2024





Ah, então já vi que querem mais.



Pois não.



O Lula que está aí não é o de 2003, não é o de 2007, não é a Dilma de 2011 ou de 2015.



É o da reconstrução do espaço democrático, numa aliança ampla.



February 11, 2024

