Xico Sá cobra da esquerda brasileira apoio à chapa Lula-Alckmin

Quem disse que é sonho uma chapa Lula/Alckmin? É só o xaxado da vida real. Pra ser forte na eleição e mais ainda pra aguentar o tranco do primeiro ano de gov. Melhor as várias esquerdas brigarem por espaço nesse cenário possível d 2023 do q + 4 anos de farofa fascista no juízo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE