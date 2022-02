Juliano Medeiros diz que Psol não quer Alckmin na vice de Lula e que candidatura Boulos será mantida

"Não vejo como Geraldo Alckmin possa reforçar uma plataforma de luta contra o neoliberalismo no Brasil", disse o presidente do Psol, Juliano Medeiros edit

247 - O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, afirmou, em entrevista à Revista Forum, que o partido não tem simpatia pela possível ida do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial de outubro. O dirigente também disse que não há possibilidade de a legenda retirar a pré-candidatura de Guilherme Boulos ao governo de São Paulo.

"Não vejo como Geraldo Alckmin possa reforçar uma plataforma de luta contra o neoliberalismo no Brasil. Esse certamente será um dos temas que estará em debate", disse Medeiros, acrescentando que, na disputa para o governo de São Paulo, "não há nenhuma possibilidade da retirada da candidatura de Boulos hoje".

O Psol lançou nesta quarta-feira (16) a paltaforma Direito ao Futuro: diálogos do PSOL para reconstruir o Brasil. No Twitter, Boulos citou o documento e afirmou que "é hora de chutar o miliciano do Planalto para poder voltar a sonhar".

UNIDADE PARA DERROTAR BOLSONARO. Ontem lançamos a plataforma Direito ao Futuro, reunindo propostas para a unidade da esquerda em 2022. Estamos em uma encruzilhada histórica: é hora de chutar o miliciano do Planalto para poder voltar a sonhar. Veja os pontos no site do @psol50! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 17, 2022

