Zema viajou a Brasília no avião do dono da CNN para declarar apoio a Bolsonaro

247 - No dia 4 de outubro de 2022, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), viajou de Belo Horizonte para Brasília com o objetivo de expressar seu apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Zema voou em um jato Bombardier, com matrícula PT-RBZ, que pertence ao empresário Rubens Menin, proprietário de diversas empresas, incluindo a CNN Brasil e a construtora MRV, informa Chico Alves, do UOL. Recentemente, a CNN esteve envolvida em várias fake news para atacar o governo Lula (PT), incluindo o caso Antonov e o de G. Dias.

Além de Zema e Menin, o deputado Lucas Gonzalez (Novo-MG) e o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, também estavam a bordo do avião. A decolagem ocorreu em Belo Horizonte às 6h54, e a aterrissagem em Brasília às 8h02. Durante o voo, o governador de Minas Gerais desfrutou do conforto da "sofisticada aeronave bimotora executiva de alta performance", de acordo com o site especializado Aeroin.

>>> Tarcísio cogita demitir secretário que alimentou fake news grotesca da CNN sobre falso investimento ucraniano

Quando questionado sobre sua viagem no avião de Menin, Zema tentou enfatizar o suposto caráter privado do compromisso. A coluna tentou entrar em contato com o empresário Rubens Menin, mas não obteve resposta.

Abaixo, a íntegra da manifestação de Zema:

"Como empresário, rodei mais de dois milhões de quilômetros pelas estradas de Minas abrindo lojas em mais de 300 cidades. E foi também dessa forma que fiz minha campanha em 2018. Por isso, ao assumir o cargo de governador imaginei que seria possível também executar os compromissos oficiais somente com deslocamentos terrestres. Porém, logo entendemos que para otimizar o tempo como governador e melhor atender às demandas dos mineiros de todas as regiões dos 853 municípios, foi preciso eventualmente utilizar as aeronaves que hoje não são de uso de exclusivo do governador, mas pertencem ao Comando de Aviação da Polícia MIlitar de Minas Gerais.

Dessa forma fazemos o uso das aeronaves com transparência, compromisso e responsabilidade com os recursos públicos do Estado. Ao contrário de gestões anteriores, no meu governo as aeronaves do Estado nunca foram utilizadas para compromissos pessoais.

As aeronaves que eventualmente utilizamos em deslocamentos para compromissos oficiais são as mesmas que prestam o serviço de transporte de órgãos e propiciaram que Minas batesse o recorde de transplantes em um só dia, salvando vidas. Também são as mesmas aeronaves que levaram os militares especializados em combate ao crime organizado para auxiliar a Polícia de Tocantins na operação contra uma quadrilha de assalto a banco. Portanto, em Minas, o que é público é usado para o bem dos mineiros e brasileiros.

Sobre a viagem específica citada, se trata de um compromisso pessoal, após ter vencido às eleições em primeiro turno. Na ocasião exerci minha cidadania de ter a liberdade de apoiar um candidato. Por se tratar de um compromisso pessoal, em nenhuma hipótese poderia utilizar aeronaves do Estado"

