Íntegra de imagens não confirmam narrativa da CNN sobre Gonçalves Dias, aponta perfil Camarote da República

Perfil analisou as imagens sem cortes e diz que a versão de que Gonçalves Dias teria visto militares do GSI ajudando golpistas não se comprova em nenhum dos vídeos edit

Apoie o 247

ICL

247 — O perfil Camarote da República, do Twitter, analisou as imagens dos atos de 8 de janeiro, sem cortes, e diz que a versão da CNN de que o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o general Gonçalves Dias, teria visto militares do GSI ajudando golpistas não se comprova em nenhum dos três vídeos disponibilizados.

Confira:

Nas imagens da câmera 1 podemos ver o momento exato em que Gonçalves Dias chega no 3° andar: é 16h29



Como vocês podem ver, segundos antes, o último golpista saía do andar.



Horário final do vídeo: 16h30 pic.twitter.com/bP6IV6x16g — Camarote da República (@camarotedacpi) April 21, 2023

Não há mais circulação de golpistas durante o resto do vídeo que contém imagens da Câmera 2.



Período: 16h31 até 16h42 pic.twitter.com/WQ31xuOdpz April 21, 2023

Portanto:



- A hipótese levantada pela edição inicial de que Gonçalves Dias teria visto militares do GSI ajudando golpistas não se comprova com as imagens em questão em nenhum dos 3 vídeos disponibilizados — Camarote da República (@camarotedacpi) April 21, 2023

- Depois da chegada de Gonçalves Dias e na presença do ex-ministro, nenhum militar do CGI auxiliou golpistas, pelo menos não nas imagens disponibilizadas — Camarote da República (@camarotedacpi) April 21, 2023

- também nenhum golpista quebrou, depredou ou roubou item público nem durante nem após a passagem de Gonçalves Dias pelo 3° andar, pelo menos nas imagens disponibilizadas — Camarote da República (@camarotedacpi) April 21, 2023





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.