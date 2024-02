Agricultores enchem Bruxelas de tratores em protesto contra acordo UE-Mercosul

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - Agricultores incendiaram pilhas de pneus em Bruxelas nesta segunda-feira, em um protesto para exigir uma ação da União Europeia em questões que vão desde preços baratos em supermercados até acordos de livre comércio, enquanto os ministros da Agricultura se reuniam para discutir a crise no setor.

A polícia de choque disparou canhões de água para apagar as chamas.

continua após o anúncio

Mais de 100 tratores foram estacionados ao redor da sede das instituições da UE, bloqueando partes de Bruxelas, a uma curta distância da área isolada onde os ministros estavam se reunindo.

Agricultores de toda a Europa vêm protestando há semanas para exigir ação dos legisladores em relação a uma série de pressões que, segundo eles, o setor está sofrendo -- de preços baratos nos supermercados a importações de baixo custo que prejudicam os produtores locais e regras ambientais rigorosas da UE.

continua após o anúncio

As queixas locais variam. Mas Morgan Ody, coordenadora-geral da organização agrícola Via Campesina, disse que, para a maioria dos agricultores, "trata-se de renda": "É uma questão de renda".

"Trata-se do fato de sermos pobres e de querermos ter uma vida decente", disse Ody à Reuters.

continua após o anúncio

Ody, uma agricultora da Bretanha, na França, pediu à UE que estabeleça preços mínimos de apoio e saia dos acordos de livre comércio que permitem a importação de produtos estrangeiros mais baratos.

"Não somos contra as políticas climáticas. Mas sabemos que, para fazer a transição, precisamos de preços mais altos para os produtos, porque é mais caro produzir de forma ecológica", disse ela.

continua após o anúncio

ACORDOS COMERCIAIS, ACORDO VERDE - Os ministros da Agricultura estavam prontos para debater um novo conjunto de propostas da UE para aliviar a pressão sobre os agricultores, incluindo uma redução nas inspeções agrícolas e a possibilidade de isentar as pequenas fazendas de alguns padrões ambientais.

"Os agricultores precisam ser pagos pelo que fazem... Há aspectos do Acordo Verde exigidos dos agricultores que não são remunerados. Esse é o cerne do problema", disse o ministro da Agricultura da Bélgica, David Clarinval, ao chegar à reunião, referindo-se às exigências ambientais da UE.

continua após o anúncio

Em resposta a semanas de protestos de agricultores indignados, a UE já enfraqueceu algumas partes de suas principais políticas ambientais do Acordo Verde, eliminando uma meta de redução das emissões agrícolas de seu roteiro climático para 2040.

A UE também retirou uma lei para restringir o uso de pesticidas e adiou uma meta para que os agricultores deixem algumas terras em pousio para melhorar a biodiversidade.

continua após o anúncio

"Precisamos mudar muita coisa na PAC, porque esse Acordo Verde e as metas verdes que temos são quase impossíveis de alcançar", disse o ministro da Agricultura da Letônia, Armands Krauze, referindo-se à política agrícola comum (PAC) da UE.

O ministro da Agricultura da França, Marc Fesneau, acrescentou: "Não estou dizendo que não podemos fazer a transição (verde), mas é preciso levar em conta a realidade local".

continua após o anúncio

As exigências dos agricultores também incluem o fim dos acordos de livre comércio, que, segundo eles, levaram a importações mais baratas de países onde os produtores enfrentam padrões ambientais menos rigorosos do que os da UE.

Um palco montado no local do protesto nesta segunda-feira foi coberto com um cartaz que dizia "pare o UE Mercosul" -- uma referência às negociações para concluir um acordo comercial com o bloco sul-americano formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: