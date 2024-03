Ajuda humanitária enviada pelo Brasil é barrada por Israel na Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - 30 caixas com filtros de água e freezers enviadas pelo Brasil à Faixa de Gaza, na forma de ajuda humanitária, estão sendo barradas pelo exército israelense, informa o portal Congresso em Foco, com base em denúncias feitas pelo deputado italiano Angelo Bonelli, que registrou vídeos e imagens do material retido.

O parlamentar do Partido Verde da Itália relatou ao Congresso em Foco: “Há uma situação catastrófica. Dois mil caminhões estão bloqueados há mais de um mês e aguardam para poder entrar em Gaza para entregar ajuda humanitária. As autoridades israelenses rejeitam essa ajuda porque acreditam que é incompatível e perigosa para a segurança do Estado de Israel. Uma loucura”.

O italiano ainda denunciou que, ao todo, cerca de 400 caixas com insumos de ajuda humanitária enviadas por países como França, Alemanha, Kuwait, Singapura, Espanha, Itália e Arábia Saudita estão retidas em um galpão da Cruz Vermelha na cidade egípcia de Al Arish, a 20 km de Rafah, no sul de Gaza.

