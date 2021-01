Antes de sair, Pompeo manda parabéns a Bolsonaro por afastar Brasil dos Brics

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, trumpista até a raiz dos cabelos, Mike Pompeo, usou o tweet para mais um gesto de guerra na véspera de deixar seu cargo: agradeceu Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, por afastarem seus países dos Brics.

Pompeo fez um post provocativo, que evidencia os graves problemas que o alinhamento de Bolsonaro ao trumpismo causaram ao Brasil:

“Lembra do BRICS? Bem, graças a @jairbolsonaro e @Narendra modi o B e o I entendem que o C e o R são ameaças ao seu povo”.

No texto, Pompeo trata os Brics como se o grupo dos países que polarizam com a hegemonia dos Estados Unidos tivesse sido extinto, o que não é verdade.

A seguir, afirma que Bolsonaro (B de Brasil no texto) e Modi (I de Índia) teriam “entendido” que a China (C) e Rússia (R) seriam “ameaças ao seu povo”. No entanto, o Brasil hoje depende dos insumos e vacinas de China e Rússia para o combate à Covid-19.

De saída do cargo, Pompeo elogia Bolsonaro por haver destruído a economia brasileira e ter lançado o país na situação mais dramática do planeta em relação à pandemia.

Pompeo assumiu o Departamento de Estado, em maio de 2018, depois de ter sido diretor da CIA no início do governo Trump. Foi o responsável pela política externa mais agressiva e isolacionista dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial.

