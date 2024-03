Após ataque a famintos, Israel bombardeia "tendas de pessoas deslocadas" em Rafah, na Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - Depois de assassinar mais de uma centena de palestinos que buscavam por suprimentos alimentares em um raro comboio de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, Israel matou neste sábado (2) 11 pessoas e feriu outras 50 em um ataque aéreo “visando tendas de pessoas deslocadas” na cidade de Rafah, disse o Ministério da Saúde de Gaza em um comunicado, relata a Al Jazeera.

"israel" bombardeou TENDAS DE REFUGIADOS próximo ao hospital de campanha Emirate em Rafah, Gaza.



Isso foi AGORA. Ao menos 11 mortos, incluindo crianças e paramédicos. Mais de 50 feridos. Imagens fortes. pic.twitter.com/ycvKz07tdF continua após o anúncio March 2, 2024

