Após reativação inesperada, sonda japonesa SLIM envia fotos inéditas da Lua; confira

247 - A exploração espacial tem sido marcada por momentos de desafios e surpresas, e mais uma vez a jornada rumo ao desconhecido revelou reviravoltas. Após um pouso atribulado que deixou a sonda de cabeça para baixo, o módulo SLIM (Nave Inteligente para Investigação da Lua), da agência espacial japonesa (JAXA), surpreendeu ao enviar imagens inéditas da superfície lunar.

O SLIM inicialmente enfrentou problemas, com seus painéis solares incapazes de captar a luz solar, levando à interrupção de energia para preservar recursos. No entanto, nove dias após o pouso, o equipamento despertou do estado de hibernação e começou a operar, coletando dados geológicos. Surpreendentemente, no último domingo (25), a JAXA estabeleceu uma breve comunicação com a sonda, que enviou novas imagens da Lua. Confira:

Publicação da agência espacial do Japão (JAXA) com imagem nova da Lua (Photo: Reprodução/X) Reprodução/X

De acordo com o portal Olhar Digital, a agência explicou que a comunicação foi rápida devido ao momento em que ocorreu, ainda "meio-dia lunar", quando a temperatura estava extremamente elevada, em torno de 100 graus Celsius. Agora, os esforços se concentram em reestabelecer o contato quando o veículo esfriar.

Esta saga teve início em janeiro, quando a JAXA confirmou o pouso histórico do SLIM na Lua, tornando o Japão o quinto país a realizar tal feito. No entanto, as células solares da sonda falharam em gerar eletricidade, forçando-a a operar com baterias de reserva de curta duração.

