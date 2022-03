Biden diz que Putin não pode continuar no poder e Kremlin rebate: 'essa decisão não cabe a ele'

Apoie o 247

247, com Reuters - O presidente russo, Vladimir Putin, não pode continuar no poder, e sua guerra contra a Ucrânia tem sido um fracasso estratégico para Moscou, afirmou neste sábado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. "Pelo amor de Deus, esse homem não pode continuar no poder", disse Biden em Varsóvia, na Polônia.

Ele também afirmou que a guerra entre Rússia e Ucrânia, agora em seu segundo mês, uniu o Ocidente, acrescentando que a Otan é uma aliança de defesa que nunca buscou o fim da Rússia.

Segundo ele, a invasão da Ucrânia pela Rússia ameaça a segurança global e as democracias do mundo precisam se preparar para uma longa luta contra a autocracia.

“O Ocidente agora está mais forte, mais unido do que jamais esteve”, afirmou Biden a centenas de autoridades eleitas, estudantes e funcionários da embaixada dos EUA, muitos segurando bandeiras norte-americanas, polonesas ou ucranianas.

"Precisamos nos preparar para a longa luta que temos pela frente”.

Chamando a luta contra Putin de “nova batalha pela liberdade”, Biden afirmou que o desejo de Putin por “poder absoluto” é um fracasso estratégico para a Rússia e um desafio direto à paz europeia, que no geral vem prevalecendo desde a Segunda Guerra Mundial.

Os comentários no Castelo Real de Varsóvia acontecem após Biden fazer novas promessas de segurança à Ucrânia e chamar Putin de “carniceiro” durante uma reunião com refugiados que fugiram da guerra na Ucrânia para a capital polonesa.

Biden, que assumiu o poder ano passado após uma eleição violentamente controversa, prometeu restaurar a democracia em seu país e unir democracias no exterior para confrontar autocratas, incluindo o presidente russo e o líder chinês, Xi Jinping.

A invasão da Ucrânia por Putin em 24 de fevereiro testou essa promessa e ameaçou inaugurar uma nova Guerra Fria, três décadas depois da queda da União Soviética.

O presidente norte-americano está encerrando três dias de reuniões de emergência na Europa com o G7, Conselho Europeu e Otan, com o objetivo de construir uma abordagem unificada contra Putin.

Russos rebatem

Os russos reagiram aos comentários de Biden. Sobre a permanência de Putin no poder, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov respondeu que “isso não deve ser decidido pelo senhor Biden. Deve ser apenas uma escolha do povo da Federação Russa”.

Segundo Moscou, os novos comentários do presidente dos Estados Unidos sobre Putin reduzem as perspectivas de reparar os laços entre os dois países.

