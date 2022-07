Boris Johnson renuncia ao cargo de primeiro-ministro britânico

"É desejo do Partido Conservador que haja um novo líder e um novo primeiro-ministro", anunciou Johnson em discurso edit

247 - Em frente à residência oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson renunciou ao cargo nesta quinta-feira (7).

"É desejo do Partido Conservador que haja um novo líder e um novo primeiro-ministro. E eu falei com o comitê do partido, e a questão de escolher esse novo líder deve acontecer agora. Até o novo líder aparecer, eu estarei aqui como interino", afirmou.

Johnson foi abandonado pelos ministros do governo. Até mesmo o ministro das Finanças, Nadhim Zahawi, que só foi nomeado para o cargo na quarta-feira (6), pediu a renúncia do premiê. Ele passou dias resistindo à renúncia, mas não obteve êxito.

A situação política de Johnson ficou mais delicada após o deputado Chris Pincher, nomeado pelo premiê como vice-líder do governo, ter sido acusado de ter apalpado dois homens em um clube privado em Londres.

