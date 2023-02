Caça chinês intercepta avião norte-americano no Mar do Sul da China

Apoie o 247

247 — Um caça chinês, armado com quatro mísseis ar-ar, interceptou um P-8A Poseidon da Marinha dos EUA, chegando a apenas 150 m da asa do avião norte-americano sobre o Mar do Sul da China, informou Wall Street Journal.

“Aeronave americana, esta é a força aérea ELP [Exército de Libertação do Povo]. Você está se aproximando do espaço aéreo chinês. Mantenha uma distância segura ou você será interceptado”, alertou antes uma estação terrestre militar chinesa transmitida para o P-8.

Segundo as autoridades norte-americanas, encontros como o de sexta-feira sobre o Mar do Sul da China são agora uma ocorrência quase diária, e estão se tornando mais perigosos, informa o WSJ.

Em dezembro, os Estados Unidos acusaram um caça chinês de voar a menos 6 metros de um avião de reconhecimento norte-americano sobre o Mar do Sul da China.

Os acontecimentos revelam um aumento da tensão militar na região, à medida que os EUA aumentam as provocações contra China — como na questão de Taiwan, por exemplo. O capitão Will Toraason, comandante dos aviões de vigilância da Marinha dos EUA no Pacífico Ocidental e no Oceano Índico, afirmou que “a tendência a longo prazo é cada vez mais agressiva” pelos pilotos de caças chineses.

