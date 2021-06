Canadá registra centenas de mortes súbitas em meio a recorde de calor

247 - Autoridades da Colúmbia Britânica, província onde fica Vancouver e Lytton, no Canadá, receberam 233 avisos de mortes entre sexta-feira (25) e segunda-feira (28) por causa do calor. A média é de 130 em períodos normais.

A cidade de Lytton, a 250 km ao leste de Vancouver, teve, nesta terça-feira (29), pelo terceiro dia consecutivo o recorde de maior temperatura já registrada no Canadá: 49,5ºC.

De acordo com o portal G1, a marca canadense é quase 5°C acima do recorde histórico de calor no Brasil, que é 44,7°C (atingida em novembro de 2005 em Bom Jesus do Piauí, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia).

