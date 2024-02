Chanceler de Israel fez questão de humilhar embaixador brasileiro em Tel Aviv

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, usou um microfone de lapela com o objetivo de expor o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, nesta segunda-feira (19), diz o jornalista Bernardo Mello Franco em sua coluna no jornal O Globo. O equipamento é comumente utilizado por políticos, artistas e influenciadores para gravar vídeos veiculados nas redes sociais.

O embaixador brasileiro seria recebido para uma reunião a portas fechadas na sede do ministério, após o governo israelese convocar o diplomata visando explicações sobre a declaração em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou a morte de civis palestinos ao Holocausto.

“Na manhã desta segunda-feira, o Itamaraty foi avisado de que o encontro ocorreria no Museu do Holocausto, com a presença da imprensa. Na avaliação de diplomatas brasileiros, a quebra de protocolo teve uma intenção clara: constranger o representante do presidente Lula e criar um fato político a favor do governo de Israel”, destaca a reportagem.

Nesta tarde,o governo brasileiro chamou Meyer de volta para consultas. É uma forma de protesto contra as agressões de Israel ao presidente Lula, que foi declarado "persona non grata", e também contra o genocídio que vem sendo comandado pelo estado de Israel contra o povo palestino.

Desde o início do massacre, o governo de Benjamin Netanyahu já assassinou quase 30 mil palestinos e está sendo acusado de genocídio na Corte Internacional de Justiça.

