Em gesto de protesto, governo brasileiro convoca embaixador em Israel para consultas

247 – O governo brasileiro reagiu aos ataques do governo de extrema direita de Israel contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta tarde, o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi chamado de volta para consultas. É uma forma de protesto contra as agressões de Israel contra o presidente Lula, que foi declarado "persona non grata" e também contra o genocídio que vem sendo comandado pelo estado de Israel contra o povo palestino. Desde o início do massacre, o governo de Netanyahu já assassinou quase 30 mil palestinos e está sendo acusado de genocídio na Corte Internacional de Justiça.

Lula tem o apoio dos rabinos judeus, que também associam o governo Netanyahu ao nazismo, e dos setores democráticos da sociedade brasileira. Confira:

URGENTE! O presidente Lula acaba de determinar o retorno para o Brasil do embaixador brasileiro em Israel. Medida importante! O Brasil não compactua com genocídio e nem aceita chantagens. Mais do que nunca, é necessário também rompermos relações econômicas. Palestina Livre!… — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) February 19, 2024

