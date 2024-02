Chefe da Otan condena declarações de Trump

Apoie o 247

247 - Os comentários depreciativos do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o fracasso dos membros da Otan em cumprir os seus compromissos de gastos militares colocaram toda a aliança em risco, alertou o secretário-geral Jens Stoltenberg num comunicado no domingo (11), informa o site RT.

Falando num comício na Carolina do Sul no sábado, Trump sugeriu que esses países não deveriam receber proteção dos EUA em caso de ataque.

Stoltenberg respondeu: “Qualquer sugestão de que os aliados não se defenderão mutuamente mina toda a nossa segurança, incluindo a dos EUA, e coloca os soldados americanos e europeus em risco acrescido”, reiterando que o bloco permanece “pronto e capaz de defender todos os aliados”. ”

Qualquer ataque a um país membro da Otan desencadearia uma “resposta unida e enérgica”, prometeu Stoltenberg.

