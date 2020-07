China e países da América Latina fazem reunião sobre plano de cooperação. Brasil ausente

A China apresentou nesta quinta-feira (23) um plano que busca consolidar seus laços de cooperação com a América Latina e o Caribe em termos econômicos, sociais e políticos e no enfrentamento e recuperação da pandemia de Covid-19. O plano foi apresentado em reunião virtual, da qual o Brasil estava ausente edit

247 - Em uma reunião virtual com ministros de Relações exteriores de países latino-americanos e caribenhos, o chanceler chinês Wang Yi destacou o apoio mútuo desde o surgimento da Covid-19, que apresentou desafios sem precedentes para o desenvolvimento e a estabilidade do planeta.

Para superar os desafios, o chanceler propôs que cada projeto fosse orientado em conjunto para o bem-estar das pessoas e aprofundasse a solidariedade e a colaboração na batalha epidemiológica.

Wang Yi reiterou a disposição da China de apoiar a pesquisa de vacinas na região com equipes médicas, conceder empréstimos especiais para obras de infraestrutura de saúde pública e fundos para a execução de programas da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação.

O chanceler chinês propôs manter o comércio e os investimentos de maneira flexível, a exportação de produtos da América Latina e do Caribe que atendam aos altos padrões de qualidade e quarentena do país asiático, promover vôos comerciais e abrir canais de acesso rápido para a transferência de funcionários das empresas.

O progresso na construção da iniciativa Um cinturão, uma rota, especialmente em setores como agricultura, energia, saúde pública e economia digital também esteve entre as propostas do chanceler chinês.

Wang Yi assegurou que seu país está pronto para fortalecer o diálogo e a comunicação no contexto do Fórum China-Celac (Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe), do Mercado Comum do Sul e da Aliança do Pacífico.

Entre outras questões, ele pediu posições de coordenação na arena internacional a favor do multilateralismo e da economia aberta, contra o avanço do unilateralismo, do protecionismo e do assédio.

A videoconferência foi presidida conjuntamente pelos ministros das Relações Exteriores da China e do México e incluiu a participação de Cuba, Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Panamá, Peru, Trinidad e Tobago, Uruguai e Equador.

De acordo com uma nota oficial, a reunião foi concluída com a adoção de uma declaração conjunta sobre a resposta à pandemia de Covid-19, informa a Prensa Latina.

