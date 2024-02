China insta Israel a parar operação militar em Rafah

Apoie o 247

247 - A China instou Israel nesta terça-feira (13) a interromper a operação militar na cidade de Rafah, em Gaza, “o mais rápido possível”, alertando para um “grave desastre humanitário” ali se os combates não parassem.

“A China acompanha de perto os acontecimentos na área de Rafah, opõe-se e condena ações que prejudicam civis e violam o direito internacional”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em comunicado, informa a agência WAFA.

O número de palestinos mortos em Gaza aumentou para 28.340, e outros 67.984 ficaram feridos desde o início da agressão na Faixa de Gaza, em 7 de Outubro de 2023.

