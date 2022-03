China pede que EUA divulguem detalhes sobre laboratórios biológicos na Ucrânia

Moscou acusa Washington de cooperar com Kiev no desenvolvimento de armas biológicas edit

247, com Xinhua - O Ministério das Relações Exteriores da China pediu na terça-feira que os Estados Unidos divulguem detalhes gerais de seus laboratórios biológicos na Ucrânia e instou as partes relevantes a garantir sua segurança.

"Nas circunstâncias atuais, em razão da saúde e segurança dos ucranianos, regiões vizinhas e além, chamamos todos os lados relevantes para assegurar a segurança destes laboratórios. Em particular, os EUA, como o lado que melhor conhece os laboratórios, devem revelar informações específicas o mais rápido possível, incluindo quais vírus estão guardados e que tipo de pesquisa foi conduzido", disse o porta-voz da chancelaria chinesa, Zhao Lijian.

As atividades de fortalecimento das propriedades patogênicas, que estão sendo empenhadas na Ucrânia, são uma violação ucraniana e dos EUA da convenção da ONU sobre a proibição de armas biológicas e à base de toxinas, afirmou o diretor das Forças de Defesa Química, Biológica e de Radiação da Rússia, Igor Kirillov. As forças estão constantemente analisando a situação biológica no território da Ucrânia.

De acordo com a Rússia, a Ucrânia colocou como objetivo a partir do dia 24 de fevereiro destruir totalmente todos os agentes biológicos nos laboratórios.

