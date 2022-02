China reitera posição de neutralidade: defende integridade territorial da Ucrânia e reconhece preocupações legítimas da Rússia

Apoie o 247

247, com Global Times - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse: "A China sustenta que a soberania e a integridade territorial de todos os países devem ser respeitadas e protegidas e os propósitos e princípios da Carta da ONU devem ser observados com seriedade. Esta posição da China é consistente e clara, e se aplica igualmente para a questão da Ucrânia."



Mas ele também disse: "As preocupações legítimas de segurança de todos os países devem ser respeitadas. Dadas as cinco rodadas consecutivas de expansão da Otan para o leste, as demandas de segurança legítimas da Rússia devem ser levadas a sério e tratadas adequadamente".

O texto do Global Times acrescenta: "Não se deve permitir que as vozes ocidentais dominem a voz da comunidade internacional sobre a situação da Ucrânia, pois as potências ocidentais, especialmente os EUA e a OTAN, têm sido as forças-chave na instigação da crise e contradição entre a Rússia e a Ucrânia".

