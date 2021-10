Congresso do Equador aprova investigação contra presidente por envolvimento com offshore

Guillermo Lasso tem envolvimento com offshores no Panamá e nos Estados Unidos, revelou a investigação Pandora Papers edit

247 - O Congresso do Equador aprovou, no último domingo (10), pedido de investigação ao presidente da república, Guillermo Lasso, envolvido em offshores no Panamá e nos Estados Unidos, conforme revelado pela investigação Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

De acordo com o Congresso, a investigação será conduzida pela Comissão de Constituição do país dentro de 30 dias e terá o objetivo de determinar se o presidente violou regras que “proíbem que candidatos e autoridades públicas tenham seus bens ou recursos em paraísos fiscais”. Foram 105 votos a favor dentro de um total de 137 parlamentares.

"Guillermo Lasso está em uma longa lista que inclui dirigentes, ex-presidentes, políticos, empresários e celebridades que escondem recursos em paraísos fiscais para evitar o pagamento de impostos com a forma astuta de abrir empresas offshore", enfatizou o parlamentar da UNES, Ronny Aleaga. (Com informações da Veja).

