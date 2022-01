Cuba conclui a vacinação pediátrica sem registro de nenhum óbito

Dados do Ministério da Saúde Pública cubano informa que mais de 1,6 milhão de crianças com idades entre 2 e 11 anos já foram vacinadas. edit

247 - Cuba, exemplo mundial de medicina, concluiu a vacinação pediátrica contra a Covid-19 sem registro de nenhum óbito em decorrência de possíveis efeitos colaterais da vacina.

Dados do Ministério da Saúde Pública cubano informa que mais de 1,6 milhão de crianças com idades entre 2 e 11 anos já foram vacinadas e 3,3 milhões de doses aplicadas.

Cuba é o segundo país que mais vacinou contra a Covid-19, atrás apenas dos Emirados Árabes Unidos, segundo dados do site Our World in Data. Até o dia 3 de janeiro de 2022, 85,47% da população cubana recebeu as duas doses. 6,86% recebeu apenas uma dose.

O Brasil aparece em 11º, com 67,23% de sua população com o esquema vacinal completo, à frente de países como Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Segundo o site, 59% da população mundial recebeu ao menos uma dose.

