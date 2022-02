Delegação russa chega a Belarus para iniciar negociações com a Ucrânia, diz o Kremlin

Apoie o 247

Sputnik - Delegação russa chegou a Belarus para conversações com o lado ucraniano, informou Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo.

"Em conformidade com o acordo alcançado, a delegação russa, composta por representantes do Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Defesa e de outros departamentos, incluindo da Administração Presidencial, chegou a Belarus para negociações com os ucranianos. Estaremos prontos para iniciar essas negociações em Gomel", disse Peskov aos jornalistas.

Chancelaria de Belarus afirmou que Minsk preparou tudo o que é necessário para realizar negociações entre Rússia e Ucrânia em Gomel.

Por sua vez, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, apesar das palavras de Peskov relativamente à chegada da delegação russa à cidade de Gomel, declarou que o local para negociações poderia ser Varsóvia, Budapeste, Istambul, mas não Minsk.

Anteriormente, o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky mostrou-se disponível para se sentar à mesa de negociações. O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov disse que Moscou estava pronta para enviar a sua delegação a Minsk para conversações com a Ucrânia. Mais tarde Peskov disse que o lado ucraniano tinha reconsiderado a ideia de conduzir negociações com Rússia em Minsk escolhendo Varsóvia, mas depois ficou "fora de contato".

