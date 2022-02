Governo ucraniano desmente Moscou e nega que vá negociar a paz com a Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - Mykhailo Podolyak, conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desmentiu a Rússia neste domingo (27) sobre negociações para o fim da guerra entre os dois países. Moscou, por meio de seu porta-voz, Dmitry Peskov, disse que uma delegação havia chegado à Belarus para negociações com ucranianos.

“Como é possível a chegada de uma delegação russa se não houve decisão do formato? Porque a Rússia deu um ultimato para negociações enquanto coloca fogo no território ucraniano”, afirmou Podolyak.

De acordo com o conselheiro ucraniano, "isto é apenas propaganda. É esse o comportamento russo que está provocando o mundo a cortar a Rússia do mercado global. Verdadeiras negociações devem ser honestas, com ambas as partes de acordo, e sem nenhuma operação especial de propaganda em Gomel ou Minsk”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Ucrânia afirma que está disposta a dialogar em Varsóvia, na Polônia; Istambul, na Turquia; ou em Baku, no Azerbaijão. “Nessas ou em qualquer outra cidade onde mísseis não estejam sendo lançados contra a Ucrânia”, disse Zelensky. Belarus é aliada russa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE