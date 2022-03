Diplomata estadunidense diz que gasoduto Nord Stream 2 "está morto"

Apoie o 247

WASHINGTON, TASS – A subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, Victoria Nuland, disse acreditar que o projeto do gasoduto Nord Stream 2 está atualmente "morto" e é improvável que seja "revivido".

Durante uma sessão do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA na terça-feira, um dos senadores perguntou a Nuland se acreditava que as sanções impostas por Washington ao Nord Stream 2 devem ser permanentes.

"Acho que o Nord Stream dois agora está morto e que nunca será revivido", disse ela.

Em 22 de fevereiro, o chanceler alemão Olaf Scholz disse que o governo alemão havia interrompido o processo de certificação do projeto do gasoduto Nord Stream 2 depois que a Rússia reconheceu as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk. No dia seguinte, o presidente dos EUA, Joe Biden, instruiu o governo a impor sanções contra o Nord Stream 2 AG e representantes de sua liderança em resposta às ações da Rússia na Ucrânia.

A construção do Nord Stream 2 foi totalmente concluída em 10 de setembro de 2021. Inicialmente, estava planejado para ser concluído antes do final de 2019, mas devido às sanções de Washington, a construção foi adiada. O gasoduto consiste em duas cadeias com capacidade total de 55 bilhões de metros cúbicos por ano, que vão da costa da Rússia através do Mar Báltico até a Alemanha.

Moscou enfatizou repetidamente que o Nord Stream 2 é um projeto comercial e está sendo implementado em conjunto com parceiros europeus.

