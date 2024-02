Diplomata russo afirma que a ONU não tem instrumentos para resolução do conflito na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não tem ferramentas para resolver a atual fase quente do conflito na Ucrânia, declarou em entrevista à Sputnik Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante permanente da Rússia na ONU.

Em resposta à pergunta se Guterres apresentou alguma iniciativa de paz sobre a Ucrânia na reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, no final de janeiro, Polyansky disse: "António Guterres tem uma posição muito simples: ele diz que 'se formos solicitados por ambos os lados, estaremos prontos para mediar'" o conflito.

"Ele não tem quaisquer ferramentas próprias que ele estaria pronto para apresentar especificamente para esta fase quente da crise ucraniana", observou Polyansky.

O diplomata lembrou que o secretário-geral da ONU tinha certas coisas elaboradas em relação à iniciativa de grãos do mar Negro – e ele "continua periodicamente a fazer algumas tentativas para avançar suas ideias a esse respeito". Entretanto, Moscou deixou sua posição muito clara sobre esta questão, disse o diplomata, explicando que não se pode falar sobre a retomada da iniciativa até que todas as obrigações para com a Rússia sejam cumpridas.

"Sinceramente, não me lembro de outras iniciativas, ou ideias, das Nações Unidas em relação à Ucrânia. De qualquer forma, eles não discutiram nada conosco", acrescentou.

