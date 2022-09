Diplomata russo diz que ameaças dos EUA de ataques a Donetsk e Lughansk se aproximam de linha perigosa

Apoie o 247

ICL

247 - O embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, afirmou nesta terça-feira (28), que os Estados Unidos estão se aproximando de uma "linha perigosa" quando dizem que armas ocidentais podem ser usadas para fazer ataques ao território das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL), e nas regiões de Zaporíjia e Kherson.

Os comentários foram feitas após as declarações do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que disse que os Estados Unidos não vão se opor caso Kiev use armas ocidentais para atacar as regiões que tiveram referendos.

Segundo Antonov, "os patrocinadores de criminosos neonazistas estão se aproximando da perigosa linha sobre a qual a Rússia tem alertado repetida e claramente. Os Estados Unidos se tornam parte do conflito ucraniano".

Quatro referendos foram realizados entre os dias 23 e 27 de setembro nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e nas regiões de Zaporíjia e Kherson, que são controladas por militares russos.

Os referendos ocorrem em meio à operação militar especial russa, deflagrada em fevereiro após anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, do reconhecimento da independência da RPD e da RPL.

Ambas as repúblicas solicitaram assistência militar à Federação da Rússia devido a violações de cessar-fogo por parte das forças ucranianas. As votações já vinham sendo especuladas nas semanas anteriores pelas administrações locais.

