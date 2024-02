Eixo da resistência tem um plano para enfrentar Israel, escreve Alastair Crooke

Apoie o 247

Por Alastair Crooke – Entramos em um período de colapso e violência, à medida que as forças que separam o antigo status quo se desdobram e se reforçam mutuamente.

Em um discurso na terça-feira, o líder do Hezbollah, Seyed Nasrallah, disse que o seu partido continuará com a ofensiva na fronteira até que pelo menos o massacre em Gaza pare. A guerra em Gaza, no entanto, está longe de terminar. E Nasrallah advertiu que, mesmo que um cessar-fogo seja alcançado em Gaza, "se o inimigo realizar qualquer ação, voltaremos a operar de acordo com as regras e fórmulas que existiam antes. O propósito da resistência é deter o inimigo, e reagiremos em conformidade".

O Ministro da Defesa de Israel, Gallant, enfatizou que, contrariando as expectativas do consenso internacional, ele também espera que a guerra no Líbano continue. Gallant disse que o exército israelense intensificou seus ataques contra o Hizbollah em um nível de dez:

"Os aviões da Força Aérea israelense voando atualmente nos céus do Líbano têm bombas mais pesadas para alvos mais distantes. O Hizbollah subiu meio passo, enquanto nós, um completo ... Podemos atacar não apenas a 20 quilômetros [da fronteira], mas também a 50 quilômetros, e em Beirute e em qualquer outro lugar".

Não está claro qual "linha vermelha" o Hizbollah teria que cruzar para que Israel escalasse significativamente sua resposta para níveis muito mais altos; líderes israelenses sugeriram que um ataque a um local estratégico; ou um ataque que leve a grandes baixas civis; ou uma barragem substancial sobre Haifa poderia constituir o ponto de ruptura.

No entanto, com três divisões militares em vez da habitual uma agora posicionadas no norte de Israel, as Forças de Defesa de Israel (FDI) têm mais forças preparadas para ação na fronteira norte do que preparadas para uma incursão em Rafah - neste momento. É claro, como especificou o Chefe do Estado-Maior Halevy, que Israel está "se preparando para a guerra" contra o Hizbollah (mais do que se preparando para Rafah).

A ameaça a Rafah é um blefe para pressionar o Hamas a ceder no acordo e nos reféns? De uma forma ou de outra, tanto os chefes políticos quanto os militares de Israel são categóricos: as FDI incursionarão em Rafah - 'em algum momento'.

O ataque qualitativamente diferente do Hizbollah a Safed, na sede do comando regional norte de Israel na quarta-feira - que resultou em 2 mortos e 7 feridos adicionais - está sendo tratado em Israel como o ataque mais grave desde o início da guerra, com Ben Gvir chamando-o de "declaração de guerra". Ataques israelenses subsequentes mataram 11 pessoas, incluindo seis crianças, em uma barragem de ataques a aldeias no sul do Líbano, em retaliação ao blitz de Safed - com a feroz troca de tiros ainda em andamento.

O 'Ataque a Safed' profundamente na Galiléia provavelmente foi destinado a sinalizar que o Hizbollah não está prestes a capitular às demandas ocidentais de que forneça a Israel um cessar-fogo destinado a facilitar a evacuação dos israelenses para retornar às suas casas no norte. Como Nasrallah confirmou em um ataque feroz contra esses mediadores externos (ocidentais) que servem apenas como advogados de Israel e negligenciam abordar os massacres em Gaza:

"É mais fácil mover o rio Litani para a frente até as fronteiras, do que afastar os combatentes do Hizbollah das fronteiras, para trás do rio Litani ... Eles querem que paguemos um preço sem que Israel se comprometa com coisa alguma".

Nestas circunstâncias, Nasrallah esclareceu que os residentes do norte de Israel não retornarão às suas casas - alertando que ainda mais israelenses correm o risco de serem deslocados:

"'Israel' deve preparar abrigos, porões, hotéis e escolas para abrigar dois milhões de colonos que serão evacuados do norte da Palestina, [se Israel expandir a zona de guerra]".

Nasrallah delineou o que claramente é o plano estratégico geral do Eixo da Resistência. (Houve uma série de reuniões entre os principais líderes do Eixo ao longo da última semana, em toda a região, para as quais Nasrallah está falando):

"Estamos comprometidos em lutar contra Israel até que esteja fora do mapa. Um Israel forte é perigoso para o Líbano; mas um Israel detido, derrotado e exausto é menos perigoso para o Líbano".

"O interesse nacional do Líbano, dos palestinos e do mundo árabe é que Israel saia desta batalha derrotado: Portanto, estamos comprometidos com a derrota de Israel".

Francamente, o Eixo tem sua visão do resultado do conflito. E é um Estado de Israel "detido, derrotado e exausto". Por implicação, é um Israel que renunciou ao projeto sionista - um que se reconciliou com a ideia de viver como judeus entre o Rio e o Mar - embora com direitos não diferentes dos outros que vivem lá (ou seja, palestinos).

Por outro lado, o plano estratégico ocidental, conforme relata o Washington Post - que os EUA e vários países árabes esperam apresentar dentro de algumas semanas - é um plano de longo prazo para a paz entre Israel e os palestinos, incluindo um "cronograma" para o estabelecimento de um "estado" palestino provisório e desmilitarizado:

"Imperativamente, começa com um acordo de reféns acompanhado de um cessar-fogo de seis semanas entre Israel e o Hamas. Embora possa ser chamado de 'cessação das hostilidades' ou 'pausa humanitária estendida', tal cessar-fogo sinalizará o fim de facto da guerra ao longo das linhas e escala em que foi travada desde 7 de outubro".

O plano aborda "Gaza pós-guerra", em termos já conhecidos. Como o comentarista sênior israelense, Alon Pinkas, afirma:

"Paralelamente ao anúncio, EUA, Grã-Bretanha e possivelmente outros países considerarão e eventualmente farão uma declaração conjunta de intenção reconhecendo um estado palestino provisório, desmilitarizado e futuro - sem delinear ou especificar suas fronteiras".

"Um reconhecimento desse tipo não contradiz necessariamente a demanda legítima e razoável de Israel de ter controle de segurança predominante sobre a área a oeste do Rio Jordão no futuro previsível constitui um caminho prático, limitado no tempo e irreversível para um estado palestino vivendo lado a lado em paz com Israel, cujo reconhecimento também poderia ser submetido ao Conselho de Segurança da ONU - como uma resolução vinculativa. Uma vez que os países árabes assinem um tal quadro, os EUA acreditam que nem a Rússia nem a China vetariam isso.

"Dentro da fase de 'regionalização', no entanto, os americanos elaborarão um mecanismo de cooperação de segurança regional. Alguns em Washington imaginam uma região reconfigurada com uma nova 'arquitetura de segurança' como prenúncio de uma versão gradual do Oriente Médio da União Europeia, com maior integração econômica e de infraestrutura".

Ah, o Novo Oriente Médio novamente!!!

Mesmo Alon Pinkas, um experiente ex-diplomata israelense, admite: "Se o plano parecer muito fantasioso para você: você não está sozinho".

As improbabilidades básicas deste plano simplesmente são ignoradas. Em primeiro lugar, o Ministro das Finanças de Israel, Smotrich, respondeu ao plano americano-árabe relatado, dizendo: "há um esforço conjunto americano, britânico e árabe para estabelecer um estado terrorista" ao lado de Israel. Em segundo lugar, (como Smotrich observa ainda): "Eles veem as pesquisas. Eles veem como a maioria absoluta dos israelenses se opõe a essa ideia [de um Estado palestino]"; e em terceiro lugar, cerca de 700.000 colonos foram instalados na Cisjordânia - precisamente para bloquear qualquer Estado palestino.

Os EUA realmente vão impor isso a um Israel hostil? Como?

E, do ponto de vista da Resistência, um 'estado palestino provisório, desmilitarizado e futuro', sem fronteiras delineadas ou especificadas, não é um estado. É verdadeiramente um bantustão.

A realidade é que quando um Estado palestino poderia ter sido uma perspectiva real (há duas décadas), a comunidade internacional fechou os olhos de boa vontade - por décadas - para o sucesso e a sabotagem completa de Israel ao projeto. Hoje, as circunstâncias mudaram muito: Israel se moveu muito para a direita e está sob o domínio de uma paixão escatológica para estabelecer Israel em toda a "Terra de Israel".

Os EUA e a Europa só têm eles próprios a culpar pelo dilema em que se encontram agora. E uma postura política - como a delineada por Biden - é claramente prejudicial estrategicamente para os EUA e seus aliados europeus complacentes.

Mesmo na questão do Líbano, vamos ser claros também, as demandas de Israel do Líbano vão muito além de um cessar-fogo mútuo. Não há garantia, mesmo que um cessar-fogo seja alcançado em Gaza como parte de um acordo abrangente de reféns/fim da guerra, de que Nasrallah concordará em retirar todas as suas forças da fronteira com Israel, ou inversamente, de que Israel cumprirá seus compromissos.

E com os EUA definindo sua 'solução' palestina como uma entidade palestina improvável, provisória, desarmada e totalmente impotente, aninhada dentro de um Israel totalmente militarizado, exercendo 'total senhorio de segurança do Rio ao Mar', não seria surpreendente se o Hizbollah optasse por seguir o plano do Eixo de um pós-sionismo derrotado e exausto.

O comentarista israelense, Zvi Bar'el, escreve:

"Mesmo que as suposições americanas se tornem um plano de trabalho, ainda não está claro qual política Israel adotará em relação ao Líbano. Mesmo empurrando o Hezbollah para trás, para que as comunidades israelenses não estejam mais dentro do alcance de seus mísseis antitanque, não remove a ameaça de dezenas de milhares de mísseis de médio e longo alcance. A equação de dissuasão entre Israel e o Hezbollah continuará a determinar [a verdadeira] realidade ao longo da fronteira".

A suposição atual de trabalho dos EUA, conforme apresentada pelo enviado especial da Administração Amos Hochstein em suas visitas anteriores ao Líbano, "é que um acordo de demarcação de fronteira entre Israel e Líbano resultará no reconhecimento final e completo da fronteira internacional e, assim, negará ao Hezbollah a base formal para justificar sua luta contínua contra Israel para libertar territórios libaneses ocupados. Ao mesmo tempo, permite que o governo libanês ordene que seu exército desdobre suas forças ao longo da fronteira para afirmar sua soberania sobre todo o seu território e exija que as forças do Hezbollah recuem da fronteira".

Isto é apenas mais um pensamento fantasioso, 'fantástico'. E contém uma falha: o plano de trabalho de Hochstein não inclui um acordo sobre as Fazendas de Sheba'a, mas apenas sobre a 'Linha Azul' - a fronteira acordada em 2000, mas que não é reconhecida pelo Líbano como uma fronteira internacional. Se a questão das Fazendas de Sheba'a não for resolvida, o Hezbollah não será vinculado por um acordo de demarcação limitado que omite a área de Sheba'a.

Desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, cada estratagema e protocolo, desenterrado de algum armário empoeirado da Ala Oeste, e no qual os EUA se apoiaram, falhou. O que deveria ser uma operação militar limitada e compartimentada na Faixa de Gaza pelas FDI se transformou em uma tempestade regional. Porta-aviões enviados para dissuadir outros atores de se envolverem falharam com os Houthis; bases dos EUA no Iraque e na Síria se tornaram alvos, com ataques às bases dos EUA continuando, apesar das tentativas dos EUA de aplicar "punições" dissuasivas.

É evidente que Netanyahu está ignorando Biden e 'desafiando o mundo' - como atestam as manchetes desta semana:

"Desafiando Biden, Netanyahu Dobra sua Aposta em Lutar em Rafah" (Wall Street Journal)

"Enquanto Israel cerca Rafah, Netanyahu desafia o mundo" (Washington Post)

"Os EUA não punirão Israel pela operação em Rafah que não protege civis" (Politico)

"O Egito Constrói um Recinto Murado na Fronteira à medida que a Ofensiva Israelense Se Aproxima: Autoridades estão cercando uma área no deserto com paredes de concreto como contingência para um possível influxo de refugiados palestinos" (Wall Street Journal).

Netanyahu jurou seguir em frente, dizendo na quarta-feira que Israel lançaria uma "operação poderosa" na cidade de Rafah, uma vez que os residentes tenham sido "evacuados". Os israelenses afirmam explicitamente que a Casa Branca não se opõe ao blitz de Rafah, desde que os palestinos tenham a oportunidade de "evacuar" (para onde, não é dito). (Enquanto isso, o Egito está construindo um campo de refugiados dentro de sua fronteira, cercado por paredes de concreto ...).

Neste ponto, todos os vários problemas dos EUA - a polarização política, a guerra ampliada, o financiamento para guerras, a alienação entre os eleitores árabes dos estados-pêndulo e a queda de popularidade de Biden - estão começando a se alimentar mutuamente e se reforçar. O que começou como uma questão de política externa - Israel derrotando o Hamas - tornou-se uma crise doméstica significativa nos EUA. A insatisfação dentro dos EUA com a conduta de Israel na guerra está alimentando o crescimento de movimentos de protesto significativos. Quem realmente pode acreditar que mais uma viagem de Blinken à região resolverá alguma coisa neste momento, pergunta Malcom Kyeyune?

É difícil dizer onde as coisas na região estarão daqui a alguns meses. Entramos em um período de colapso e violência, à medida que as forças que separam o antigo status quo se desdobram e se reforçam mutuamente.

