Em carta a Biden, Bernie Sanders e senadores democratas acusam Bolsonaro de apoiar desmatamento da Amazônia

247 - Um grupo de senadores do Partido Democrata escreveu uma carta ao presidente dos EUA, Joe Biden, fazendo graves denúncias contra Jair Bolsonaro a uma semana da cúpula sobre o clima organizada pelo governo americano.

No documento, assinado entre outros pelo senador progressista Bernie Sanders, os congressistas democratas afirmam que Bolsonaro ridicularizou publicamente o Ibama e sabotou a capacidade do órgão de fiscalizar as leis ambientais do país.

Os parlamentares também apontaram que o líder brasileiro já chamou ambientalistas de “câncer” e tentou diminuir a proteção às reservas indígenas no país. “A retórica e as políticas do presidente Bolsonaro efetivamente deram sinal verde para os perigosos criminosos que atuam na Amazônia, permitindo que eles expandam muito suas atividades”, diz o texto —que tem entre seus signatários o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, Robert Menendez.

“Dado o histórico de compromissos climáticos não cumpridos, achamos que devemos impor condições para enviar auxílio americano ao Brasil: progresso significativo e sustentado na redução do desmatamento e no fim da impunidade para crimes ambientais e da intimidação e violência contra defensores das florestas”, diz texto enviado ao preidente americano, que vai comandar o encontro virtual sobre assuntos ambientais que acontece na próxima quinta (22) e sexta (23).

Leia o documento na íntegra, em inglês:

