Em mais um ataque a jornalistas, Israel fere correspondentes da Al Jazeera

247 - As forças agressivas da ocupação israelense continuam atacando profissionais de imprensa em meio ao genocídio na Faixa de Gaza.

Nesta terça-feira (13), militares israelenses atacaram os jornalistas da Al Jazeera Ismail Abu Omar e Ahmad Matar em Rafah, que ficaram gravemente feridos, informa o perfil Palestina Hoy na rede social X.

