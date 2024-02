Em meio a discussões sobre a senilidade de Biden, Kamala Harris diz estar pronta para liderar os EUA

Apoie o 247

Sputnik – A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou estar pronta para assumir a liderança da nação em uma entrevista publicada no diário The Wall Street Journal nesta segunda-feira (12). As declarações de Harris são dadas em meio à preocupação dos eleitores quanto à saúde mental do atual presidente e candidato à reeleição, Joe Biden.

Nos últimos dias, o estado mental de Biden tem sido questionado na mídia e por políticos de oposição, após o procurador Robert Hur ter descrito Biden como "um homem mais velho, simpático, com boas intenções e memória fraca" em um caso de armazenamento indevido de documentos confidenciais.

A Casa Branca rebateu as afirmações do procurador, afirmando que a entrevista de Hur foi feita logo após os ataques do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, quando Biden estava sob forte pressão.

A entrevista de Harris ocorreu dois dias antes da divulgação do relatório de Hur, o que ressalta ainda mais as preocupações com a saúde mental do atual presidente americano.

Durante o atual mandato, Kamala Harris não teve um papel tão ativo, mas defendeu a capacidade mental de Biden. Apesar disso, ela destacou sua prontidão para assumir o cargo, se necessário. Paralelamente, opositores republicanos destacam a baixa taxa de aprovação que ambos os políticos têm perante os eleitores.

