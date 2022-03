Em provocação sem precedentes, Estados Unidos acusam China de "sufocar" Taiwan

Os diplomatas norte-americanos em Taipé alegaram que Pequim "desestabiliza" a região e ameaça "todas as democracias" edit

Sputnik Brasil - A chefe da Embaixada dos Estados Unidos em Taiwan acusou a China de realizar movimentos militares "provocativos" próximos à ilha.

Sandra Oudkirk declarou que Pequim está minando a paz regional enquanto prometeu "reforçar" os laços de segurança com Taipé.

Além disso, ela afirma que Pequim está se comportando de maneira agressiva com relação a Taiwan, continuando com movimentos e ações provocativas, além de exercer pressão econômica, militar e diplomática, desestabilizando a paz regional.

Oudkirk também afirmou que a China segue com os esforços para sufocar o espaço internacional de Taiwan, pressionando seus aliados e interferindo no sistema democrático da ilha, o que representa uma ameaça a todas as democracias.

