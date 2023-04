Embaixador dos EUA se irrita com aproximação entre Brasil e China e desafia países a abandonarem o dólar: "boa sorte"

Apoie o 247

247 - O embaixador estadunidense Thomas Shannon afirmou em entrevista ao O Globo que o presidente Lula (PT) está "repetindo a narrativa da China" durante sua viagem ao país asiático e, para ele, isto não trará benefícios ao Brasil.

Shannon, que já chefiou a embaixada dos Estados Unidos em Brasília durante governos anteriores do PT e ocupou o cargo de ex-subsecretário do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, comentou a visita de Lula à empresa Huawei, praticamente banida dos EUA, e também as declarações do presidente brasileiro acerca da dependência global do dólar americano.

"Muitas pessoas no mundo gostariam de não depender do dólar, mas o dólar não é uma moeda global porque os EUA o impuseram, é uma moeda global pelo poder da economia americana, e pelo papel da economia americana no sistema financeiro e na ordem econômica global. Se o Brasil, a China ou os Brics querem substituir o dólar, OK, vão em frente. Que moeda vão usar? A moeda chinesa, a brasileira? Ok, boa sorte isso", disse.

