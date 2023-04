Relações sino-Brasil são prioridade da diplomacia chinesa, diz Xi Jinping a Lula

Xi e Lula “concordaram que o diálogo e as negociações são a única saída viável para crise na Ucrânia”. edit

247 - O presidente da China, Xi Jinping, afirmou ao presidente Lula (PT) nesta sexta-feira (14) durante encontro em Pequim que seu país colocou as relações sino-Brasil como “prioridade diplomática”. A informação foi publicada pela mídia estatal chinesa.

Xi Jinping também declarou a Lula que os dois países “devem aprofundar a cooperação prática, aprofundar o potencial de cooperação em setores incluindo agricultura, energia, infraestrutura e construção”.

Ainda de acordo com relatos da mídia do país asiático, os presidentes “concordaram que o diálogo e as negociações são a única saída viável para crise na Ucrânia”.

