Embaixador russo aponta vantagens da adesão do Irã ao Brics

Sputnik - A adesão do Irã e de outros países ao Brics fortalece a parceria estratégica e as posições internacionais do grupo, disse em entrevista à Sputnik Aleksei Dedov, embaixador da Rússia na República Islâmica.

"A adesão do Irã e de outros novos membros à associação reforça a parceria estratégica e a posição internacional desta importante organização. Em princípio, as relações internacionais estão passando por uma profunda transformação que reflete a formação de uma ordem mundial mais democrática e justa", disse Dedov.

O embaixador ressaltou que o Irã "parte da necessidade e irreversibilidade da tendência de diminuição da influência dos países ocidentais nos assuntos mundiais".

"Tal como nós, o Irã acredita que o multilateralismo deve ser desenvolvido em vários formatos nos quais trabalham pessoas com ideias semelhantes", destacou o diplomata.

"Dado o fato de que a Rússia preside no Brics, estamos empenhados em uma estreita cooperação com todos os membros da organização, incluindo o Irã", acrescentou Dedov.

O Brics é atualmente composto pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Os cinco últimos se tornaram novos membros de pleno direito da associação em 1º de janeiro deste ano.

