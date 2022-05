"Era de impunidade do Irã acabou", diz premiê israelense

A declaração vem uma semana após Israel ter admitido, segundo o The New York Times, o assassinato de um oficial da Guarda Revolucionária em Teerã edit

247 - O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, acusou o Irã de praticar terrorismo contra Israel por meio de proxies e assegurou que a "era de impunidade" acabou.



“Durante décadas, o regime iraniano praticou terrorismo contra Israel e a região por meio de procuradores, emissários, mas a cabeça do polvo, o próprio Irã, gozou de imunidade”, disse Bennett no domingo, 29, em uma transmissão a seus ministros, segundo o RT. “Como dissemos antes, a era da imunidade do regime iraniano acabou”.

As declarações vêm uma semana após Israel ter admitido, segundo o The New York Times, o assassinato de um oficial da Guarda Revolucionária em Teerã. O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, prometeu vingança.

Israel se opõe ao acordo nuclear e alguns analistas iranianos próximos ao governo disseram que o ataque visa atrapalhar as negociações nucleares, que estão em um ponto delicado.

