"Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, globalmente", diz Blinken após reunião com Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira (21) o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em uma reunião no Palácio do Planalto. O encontro, que durou 1 hora e 50 minutos, foi marcado por declarações de cooperação bilateral e global, destacando a importância da parceria entre Brasil e Estados Unidos.

“Foi uma ótima reunião, estou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Foi uma ótima reunião e Estados Unidos e Brasil estão fazendo coisas importantes juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, globalmente. É uma parceria importante e somos gratos pela amizade”, disse Blinken ao deixar a reunião, de acordo com o jornal O Globo. O Palácio do Planalto ainda não informou oficialmente os temas discutidos no encontro. >>> Blinken sorri ao lado de Lula e amplia isolamento de Netanyahu

O encontro ocorre em um momento delicado, com uma crise diplomática em andamento envolvendo Israel, aliado dos Estados Unidos. A polêmica surgiu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparar o massacre de civis palestinos ao Holocausto. Apesar disso, Blinken ressaltou a importância da parceria com o Brasil.

Segundo comunicado do governo dos EUA, o secretário foi enviado para enfatizar a Lula o apoio do país à presidência do Brasil no G20 e à parceria entre os dois países pelos direitos dos trabalhadores e na cooperação na transição para energia limpa.

Durante o encontro com Lula, Blinken não fez nenhuma cobrança sobre a posição do Brasil em relação ao genocídio em curso na Palestina e posou sorrindo para fotos, ampliando ainda mais o isolamento mundial de Benjamin Netanyahu, que tentou, sem sucesso, empareder o mandatário brasileiro.

Antony Blinken chegou a Brasília na noite de terça-feira, dando início a uma visita que também incluirá a Argentina. Além do encontro com o presidente Lula, o secretário de Estado participará de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, programada para ocorrer entre quarta e quinta-feira no Rio de Janeiro.

