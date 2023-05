Evento de extrema direita em Portugal é adiado após apreensão do passaporte de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O líder do partido de extrema direita português 'Chega!', André Ventura, anunciou o adiamento da "Cúpula Mundial da Direita", evento que estava previsto para os dias 13 e 14 deste mês, devido à confirmação da ausência de Jair Bolsonaro (PL), que teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal nesta quarta (3). A informação é da Crusoé.

O evento reuniria diversas lideranças da direita internacional e, curiosamente, havia sido sugerido justamente por assessores de Bolsonaro. Em vídeo publicado nesta quinta (4), Ventura declarou: “a perseguição a que alguns dos nossos principais convidados têm sido alvo, como manobras para limitar os seus movimentos e até, no caso do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, da apreensão e retenção do seu passaporte, impedindo-o de viajar a poucos dias da cúpula ocorrer, revelam bem o espírito de agressividade, de condicionamento e ameaça que em certos países reina e que querem fazer contra a direita mundial”.

>>> PF investiga suspeita de novo registro falso em carteira de vacinação de Bolsonaro, desta vez em São Paulo

“Em respeito a muitos dos nossos convidados, sobretudo americanos e recentemente o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro e sua comitiva, que seriam impedidos de viajar por determinações do Estado brasileiro, o Chega! decidiu reagendar a cúpula para data posterior”, anunciou o deputado português.

Além de Bolsonaro, o ex-presidente estadunidense Donald Trump também não comparecerá ao evento. Nos EUA, o republicano é alvo de processo judicial, acusado de subornar a ex-atriz pornô Stormy Daniels.

