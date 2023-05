PF investiga suspeita de novo registro falso em carteira de vacinação de Bolsonaro, desta vez em São Paulo

Apoie o 247

247 - Os investigadores da Polícia Federal (PF) no âmbito da Operação Venire, deflagrada na quarta-feira (3) para apurar a inserção de dados falsos em carteiras de vacinação contra a Covid-19 de Jair Bolsonaro (PL) e seus familiares, além de aliados e pessoas próximas, também encontrou no sistema do ConecteSUS do ex-mandatário um novo de dose única da Janssen que teria sido aplicada no dia 19 de junho de 2021, em São Paulo. Outras duas doses do imunizante produzido pela Pfizer supostamente aplicadas em Duque de Caxias (RJ) também são investigadas pela PF.

Segundo o Metrópoles, “a vacinação teria sido feita na UBS Parque Peruche, na Zona Norte da capital paulista. Depois da inserção dos dados fraudulentos, a conta de Bolsonaro no ConecteSUS emitiu comprovantes de vacinação quatro vezes”.

De acordo com a reportagem, os investigadores avaliam que o “curto espaço de tempo o pequeno intervalo entre a inserção e a retirada dos dados e a emissão dos comprovantes demonstra a ciência, por parte dos auxiliares de Bolsonaro, da operação fraudulenta”.

Um novo acesso ao ConecteSUS foi feito duas horas antes de Bolsonaro viajar para Orlando, na Flórida (EUA), no dia 30 de dezembro do ano passado. O acesso foi feito pelo celular do tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens do ex-mandatário.

O militar “emitiu um terceiro certificado de vacinação em nome de Bolsonaro, desta vez constando apenas a dose única da Janssen, que teria sido aplicada em São Paulo”. Cid foi preso preventivamente na quarta-feira (3) na operação da quarta-feira junto com outros assessores e aliados de Jair Bolsonaro.

