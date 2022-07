Ex-assessor de Trump e guru do bolsonarismo, Steve Bannon é condenado por desacato ao Congresso dos EUA

Apoie o 247

(Reuters) - Steve Bannon, um dos principais aliados do ex-presidente dos EUA Donald Trump e uma figura de influência na direita global, foi condenado nesta sexta (22) por desacato, por desrespeitar intimações do comitê que apura o ataque ao Capitólio. A decisão é uma vitória para o painel liderado pelos democratas.

O júri considerou Bannon, 68 anos, culpado nas duas acusações que enfrentava: recusa em depor e em entregar documentos ao comitê da Câmara dos Deputados que investiga o tumulto provocado por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021, uma tentativa de reverter os resultados da eleição presidencial de 2020.

Cada desrespeito ao Congresso é punível com pena que vai de 30 dias a um ano de prisão, bem como uma multa entre US$ 100 (R$ 549) a US$ 100 mil (R$ 549 mil). O veredicto do júri, formado por oito homens e quatro mulheres, foi dado após menos de três horas de deliberações, marcando o primeiro processo bem-sucedido por desacato ao Congresso desde 1974, quando um juiz considerou culpado G. Gordon Liddy, um conspirador no escândalo de Watergate, episódio que levou à renúncia do presidente Richard Nixon.

Bannon foi um dos principais conselheiros da campanha presidencial de Trump em 2016 e no ano seguinte atuou como seu estrategista-chefe da Casa Branca, até o republicano se irritar com ele devido a declarações dadas à imprensa. Bannon também desempenha um papel de destaque na mídia de direita.

