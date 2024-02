Apoie o 247

Sputnik - As tropas russas eliminaram centenas de efetivos ucranianos nas últimas 24 horas, tendo avançado na direção de Donetsk, informou a Defesa da Rússia.

As Forças Armadas da Ucrânia perderam na direção de Kherson até 70 militares, disse nesta segunda-feira (12) o Ministério da Defesa da Rússia.

"Foram atingidas unidades da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais e da 121ª Brigada de Defesa de Defesa Territorial nas áreas dos vilarejos de Tokarevka e Mikhailovka, na região de Kherson. As perdas do inimigo totalizaram 70 militares e três veículos. No decorrer do combate de contrabateria, foram atingidos: um sistema de artilharia autopropulsada Gvozdika, um canhão rebocado Giatsint-B e um obuseiro D-30", disse o órgão militar russo.

Enquanto isso, as forças russas assumiram posições mais vantajosas na direção de Donetsk após repelir 13 ataques inimigos, acrescentou o representante do ministério.

Segundo ele, com a ajuda do agrupamento de tropas Yug (Sul), foram eliminados cerca de 240 militares e destruídos quatro veículos militares e dois depósitos de munição de projéteis de artilharia.

Já nas direções de Kupyansk e Krasny Liman as Forças Armadas da Ucrânia perderam contra as forças russas, incluindo os agrupamentos de tropas Zapad (Oeste) e Tsentr (Centro), até 350 combatentes, 15 veículos militares e um sistema de artilharia autopropulsada Gvozdika, informa o ministério russo, mencionando ainda que foram repelidos cinco ataques.

"Na direção a sul de Donetsk, unidades do agrupamento de tropas Vostok [Leste], em cooperação com a aviação, repeliram três ataques de unidades da 72ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia e da 127ª Brigada da Defesa Territorial nas áreas dos povoados de Vodyanoe na República Popular de Donetsk, e Priyutnoe, na região de Zaporozhie", continuou o representante do Ministério da Defesa da Rússia, acrescentando que as perdas da Ucrânia nesta área totalizaram mais de 165 soldados, três veículos militares e um obuseiro D-30.

